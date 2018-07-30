31 июля более 60 имамов Татарстана во главе с муфтием республики сдадут нормы ГТО

30 Июль 18:04 2018-07-30T18:04:32+03:00

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В этот вторник более 60 имамов, в возрасте от 22 до 70 лет, во главе с муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным, примут участие в сдаче норм ГТО. Сбор намечен на стадионе «Трудовые резервы» Вахитовского района Казани.

Имамы и муфтий Татарстана проверят себя в следующих упражнениях: бег на средние дистанции (от 1км до 2 км), подтягивание на перекладине, подъем туловища из положения лежа, отжимание от пола, наклоны вперед на гимнастической скамье с выпрямленными ногами, прыжки в длину с места и рывок гири (16 кг).

В истории ГТО России Татарстан - единственный из всех регионов, где мусульманское духовенство приняло участие в прохождении испытаний.

К слову, планируется, что сдача норм ГТО среди имамов в Татарстане будет проводиться ежегодно.

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