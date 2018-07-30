Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов: 69% детей выбрали в качестве родного языка татарский

30 Июль 17:09 2018-07-30T17:09:21+03:00

Также он пояснил в каком виде будет преподаваться русский язык в этой дисциплине

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На пресс-конференции посвященной принятию поправок в федеральный закон «Об образовании» депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов заявил, что уже сейчас 69% детей в республике хотят изучать татарский на уроках Родного языка. Выбор в пользу русского сделали 29% учащихся.

Напомним, согласно принятым поправкам в категорию Родного языка был включен и русский язык. Для того, чтобы его преподавали детям, их родителям нужно написать соответствующее заявление в образовательное учреждение.

При этом, как пояснил Ильдар Гильмутдинов, в этом случае Родной язык будет подаваться детям именно с культурной стороны.

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