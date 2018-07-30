Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов: 69% детей выбрали в качестве родного языка татарский
На пресс-конференции посвященной принятию поправок в федеральный закон «Об образовании» депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов заявил, что уже сейчас 69% детей в республике хотят изучать татарский на уроках Родного языка. Выбор в пользу русского сделали 29% учащихся.
Напомним, согласно принятым поправкам в категорию Родного языка был включен и русский язык. Для того, чтобы его преподавали детям, их родителям нужно написать соответствующее заявление в образовательное учреждение.
При этом, как пояснил Ильдар Гильмутдинов, в этом случае Родной язык будет подаваться детям именно с культурной стороны.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»