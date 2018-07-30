Школьник из Татарстана завоевал «серебро» на Международной химической олимпиаде

30 Июль 16:50 2018-07-30T16:50:48+03:00

Всего сборная России привезла оттуда две золотые и две серебряные медали

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В 50-ой международной химической олимпиаде (International Chemistry Olympiad, IChO), которая проходила в Чехии и Словакии, в составе сборной России школьник из Татарстана Андрей Кобелев занял второе место.

Всего же по итогам олимпиады четыре школьника сборной России удостоились призовых мест. Так, золотые медали получили москвич Алексей Коноплев и вологжанин Михаил Матвеев, а Даниил Бардонов из Москвы получил «серебро».

В этом году количество участников международной химической олимпиады составила 300 человек из 76 стран. В прошлом мероприятие никогда не проводилось в двух странах одновременно.

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