2018-07-30T14:51:57+03:00
Происшествия

В Татарстане спасли пьяных людей, которые на машине улетели с моста в реку

Водитель и его пассажир попали в западню и едва не утонули
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Едва не утонули в автомобиле "Мицубиси" два жителя Менделеевского района. Все произошло в 1.34 в понедельник, 30 июля, на трассе М7 "Москва-Уфа". Там 27-летний пьяный водитель вместе со своим 24-летний таким же пьяным другом превысил скорость, не справился с управленем и слетели с моста в реку Тойма, у села Поспелово.

Металлическая труба отбойника снесла часть крыши, и из-за деформации салона мужчины не могли открыть двери.

Иномарка погружалась в воду, а протрезвевшие любители быстрой езды просили помощи.

К приезду спасателей автомобиль был в метре от берега, по крышу погружен в воду, торчала только задняя часть багажника, вода доставала пострадавшим уже до шеи.

В 2.28 спасатели ЗПСО №6 смогли вызволить приятелей и отправили их в больницу с травмами головы и переохлаждением, сообщили в МЧС Татарстана.

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