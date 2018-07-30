В Татарстане спасли пьяных людей, которые на машине улетели с моста в реку
Едва не утонули в автомобиле "Мицубиси" два жителя Менделеевского района. Все произошло в 1.34 в понедельник, 30 июля, на трассе М7 "Москва-Уфа". Там 27-летний пьяный водитель вместе со своим 24-летний таким же пьяным другом превысил скорость, не справился с управленем и слетели с моста в реку Тойма, у села Поспелово.
Металлическая труба отбойника снесла часть крыши, и из-за деформации салона мужчины не могли открыть двери.
Иномарка погружалась в воду, а протрезвевшие любители быстрой езды просили помощи.
К приезду спасателей автомобиль был в метре от берега, по крышу погружен в воду, торчала только задняя часть багажника, вода доставала пострадавшим уже до шеи.
В 2.28 спасатели ЗПСО №6 смогли вызволить приятелей и отправили их в больницу с травмами головы и переохлаждением, сообщили в МЧС Татарстана.
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