Казанцам не советуют купаться на пляже «Нижнее Заречье»
Проведя анализ песка и воды на татарстанских пляжах, специалисты республиканского Роспотребнадзора сделали вывод, что казанцам лучше воздержаться от купания на пляже «Нижнее Заречье».
Вода в той части реки Казанка не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.
- Администрации Московского и Кировского районов Казани уже направлено соответствующее письмо об установке аншлагов о запрете купания в указанном месте отдыха. Управление не рекомендует использовать его для купания, - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана.
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