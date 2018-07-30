Казанцам не советуют купаться на пляже «Нижнее Заречье»

30 Июль 14:00 2018-07-30T14:00:24+03:00

Вода в той части реки Казанка не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Проведя анализ песка и воды на татарстанских пляжах, специалисты республиканского Роспотребнадзора сделали вывод, что казанцам лучше воздержаться от купания на пляже «Нижнее Заречье».

Вода в той части реки Казанка не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.

- Администрации Московского и Кировского районов Казани уже направлено соответствующее письмо об установке аншлагов о запрете купания в указанном месте отдыха. Управление не рекомендует использовать его для купания, - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана.

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