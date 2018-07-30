В Чувашии пассажир выжил, выпрыгнув из машины за секунды перед ДТП

30 Июль 17:31 2018-07-30T17:31:27+03:00

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ДТП произошло в воскресенье, 29 июля, в 6.00 возле деревни Янгильдино Козловского района. Там 54-летний водитель "ДЭУ Нексии", по предварительным данным, по пьяни сел за руль. При этом мужчина не пристегнулся ремнем безопасности, и это стало его роковой ошибкой.

Он разогнался, превысил скорость и в итоге вылетел с дороги в кювет, где его машина столкнулась с кустарником.

В результате аварии не пристегнутый водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.

Спастись удалось его 43-летнему пассажиру. Мужчина за секунды до аварии успел выпрыгнуть из автомобиля. Он получил ушибы и ссадины, но остался жив.

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