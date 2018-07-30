В Чувашии пассажир выжил, выпрыгнув из машины за секунды перед ДТП
ДТП произошло в воскресенье, 29 июля, в 6.00 возле деревни Янгильдино Козловского района. Там 54-летний водитель "ДЭУ Нексии", по предварительным данным, по пьяни сел за руль. При этом мужчина не пристегнулся ремнем безопасности, и это стало его роковой ошибкой.
Он разогнался, превысил скорость и в итоге вылетел с дороги в кювет, где его машина столкнулась с кустарником.
В результате аварии не пристегнутый водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.
Спастись удалось его 43-летнему пассажиру. Мужчина за секунды до аварии успел выпрыгнуть из автомобиля. Он получил ушибы и ссадины, но остался жив.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»