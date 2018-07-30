В день лунного затмения в Чистополе зафиксирован всплеск родов
27 июля в Чистопольском родильном доме на свет появилось 12 младенцев. Такого количества малышей в день не рождалось очень давно, говорят в учреждении.
- Роды у всех мамочек были естественными, все они посещали курсы по подготовке к родам, сообщается на странице родильного дома в социальной сети, - отметили в пресс-службе администрации Чистопольского района.
Отметим, что именно 27 июля в Татарстане можно было наблюдать самое длительное лунное затмение в XXI веке, которое шло четыре часа, а также великое противостояние Марса. Кто знает, возможно, что именно данные явления и способствовали вспышке рождаемости в Чистополе.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»