В день лунного затмения в Чистополе зафиксирован всплеск родов

30 Июль 14:33 2018-07-30T14:33:26+03:00

12 детей за сутки в городе не рождалось уже давно

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27 июля в Чистопольском родильном доме на свет появилось 12 младенцев. Такого количества малышей в день не рождалось очень давно, говорят в учреждении.

- Роды у всех мамочек были естественными, все они посещали курсы по подготовке к родам, сообщается на странице родильного дома в социальной сети, - отметили в пресс-службе администрации Чистопольского района.

Отметим, что именно 27 июля в Татарстане можно было наблюдать самое длительное лунное затмение в XXI веке, которое шло четыре часа, а также великое противостояние Марса. Кто знает, возможно, что именно данные явления и способствовали вспышке рождаемости в Чистополе.

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