Сборные Бразилии и Греции завоевали золото Чемпионата мира-2018 по пляжному гандболу в Казани

30 Июль 13:41 2018-07-30T13:41:51+03:00

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В прошедшее воскресенье, 29 июля, в Казани завершились соревнования Чемпионата мира-2018 по пляжному гандболу.

Так, на первую ступень пьедестала среди мужских сборных поднялась команда Бразилии. Она уверено обыграла в финальной встрече спортсменов из Хорватии. Счет 2:0 в пользу бразильцев сделал их победителем Чемпионата мира-2018. «Бронзовые» медали в свою очередь достались сборной Венгрии. Она победила команду Швеции со счетом 2:0.

А вот среди женских команд «золото» взяла сборная Греции. И это при том, что данная команда впервые принимала участие в Чемпионате мира по пляжному гандболу. В финале гречанки обыграли представительниц Норвегии со счетом 2:1. А вот трехкратные чемпионки мира бразильянки в этот раз заняли в турнирной таблице лишь третье место, обыграв сборную Испании со счетом 2:0.

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