2018-07-30T16:14:44+03:00
Общество

В Татарстане пропала 77-летняя пенсионерка

Она ушла из дома еще 27 июля
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: "Лиза Алерт".Фото: "Лиза Алерт".
Изменить размер текста:

Татарстанцев просят помочь найти потерявшуюся женщину. 77-летняя Вафия Марданшина ушла из дома 27 июля. Последний раз ее видели в поселке городского типа Нижняя Мактама, что в Альметьевском районе республики. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщают активисты поискового отряда "Лиза Алерт".

Приметы женщины: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, волосы каштановые с проседью, глаза голубые.

Была одета: в темно-коричневый платок, ярко-зеленую футболку с надписями и светло-коричневую юбку с рюшами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении просят сообщить в полицию или связаться с активистами поискового отряда "Лиза Алерт".

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Чувашии погиб из-за непотушенной сигареты
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина