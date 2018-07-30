В Татарстане пропала 77-летняя пенсионерка

30 Июль 16:14 2018-07-30T16:14:44+03:00

Она ушла из дома еще 27 июля

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Татарстанцев просят помочь найти потерявшуюся женщину. 77-летняя Вафия Марданшина ушла из дома 27 июля. Последний раз ее видели в поселке городского типа Нижняя Мактама, что в Альметьевском районе республики. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщают активисты поискового отряда "Лиза Алерт".

Приметы женщины: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, волосы каштановые с проседью, глаза голубые.

Была одета: в темно-коричневый платок, ярко-зеленую футболку с надписями и светло-коричневую юбку с рюшами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении просят сообщить в полицию или связаться с активистами поискового отряда "Лиза Алерт".

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