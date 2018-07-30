Брачный договор экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина требуют расторгнуть

30 Июль 13:26 2018-07-30T13:26:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Роберта Мусина, которого 18 июля этого года признали банкротом, хотят лишить брачного договора с женой Лидией Мусиной.

Инициатором этого выступил кредитор экс-главы рухнувшего «Татфонбанка» - компания «Аида и Д». Ей Роберт Мусин задолжал немалую сумму – свыше 157,3 миллиона рублей.

Оказалось, что до признание его банкротом 26 июня текущего года экс-банкир заключил с женой брачный договор. Видимо, опасаясь, что согласно ему, часть нажитого может уйти к жене, а не на оплату долгов Роберта Мусина, кредитор подал иск.

В нем компания «Аида и Д» требует Арбитражный суд Татарстана признать этот договор недействительной сделкой. Первое и возможно окончательное заседание по этому заявлению должно состоятся 21 сентября.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»