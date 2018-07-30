Певец Аль Бано приезжал в Татарстан, чтобы спеть на дне рожденья

30 Июль 18:27 2018-07-31T13:26:58+03:00

Кроме него выступили артисты из Москвы

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Известный во всем мире итальянский певец Аль Бано приехал, чтобы порадовать своим выступлением именинника из Бугульмы.

Как стало известно «КП-Казань» из собственных источников, исполнитель хитов «Феличита» и «Грация» прилетел в международный аэропорт «Бегишево» 28 июля. Оттуда он отправился на концертную площадку, которую в честь торжества возвели под Бугульмой.

Аль Бано исполнил свои самые популярные хиты для именинника и его вип-гостей. На этот день рождения приглашали и президента Татарстана Рустама Минниханова, который до 5 августа находится в краткосрочном отпуске.

Отметим, что одно выступление итальянского певца Аль Бано стоит от 80 до 100 тысяч долларов США или более 5 миллионов рублей. В Бугульме он сфотографировался с гостями, после чего покинул Татарстан на самолете.

По словам очевидцев, кроме него на этом дне рождения также ждали оперную диву Аиду Гарифуллину и артистов из Москвы.

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