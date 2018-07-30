В Казани задержали пьяного водителя квадроцикла, который напугал шашлычников

30 Июль 19:10 2018-07-30T19:10:11+03:00

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Ночью 30 июля торговцы и посетители торговых точек на озере Лебяжье обратились в полицию с жалобами на шумную компанию. Очевидцы рассказали, что группа молодых людей устроила пьяную езду на квадроциклах вблизи шашлычных рядов на Горьковском шоссе. Это распугало посетителей и продавцов. На просьбы вести себя тише, молодые люди никак не реагировали и продолжали веселиться.

Приехавший экипаж ГИБДД не смог зафиксировать факт управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Но удалось задержать молодого человека, который, по словам очевидцев, управлял квадроциклом. Парень находился явно в нетрезвом состоянии и вел себя буйно, поэтому на него одели наручники. Он дал объяснения, но проходить тест на алкоголь отказался.

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