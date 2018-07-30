2018-07-30T15:22:20+03:00
Общество

В Татарстане в исправительной колонии №19 изготавливают новую мебель из ротанга

Над ней трудятся 15 осужденных
Лика ИСАЕВА
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Теперь в ИК-19 изготавливают мебель большого ассортиментаТеперь в ИК-19 изготавливают мебель большого ассортиментаФото: Из материалов пресс-службы
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С начала года в татарстанской колонии №19 на участке по производству плетеной мебели из искусственного ротанга изготовлено продукции на сумму свыше 400 тысяч рублей. Ее основными покупателями являются крупные ресторанные сети региона.

Цех по производству модной и качественной мебели из искусственного ротанга начал работу в колонии благодаря контракту между исправительным учреждением и одной из казанских мебельных компаний. Заказчик сам предоставляет необходимое оборудование и сырье, а процесс изготовления контролируют уже сотрудники колонии.

На участке по производству мебели трудоустроены 15 осужденных. В месяц каждый из них в зависимости от сложности изготовления, делает от 10 до 15 предметов интерьера, сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана.

Ассортимент выпускаемой продукции расширился. Если начали с плетеных столов, стульев, кресел, комодов, диванов и шкафов, то теперь к ним добавились различные модели подвесных кресел, пуфов, кашпо, шезлонгов и целых мебельных комплектов.

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