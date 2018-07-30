2018-07-30T12:48:00+03:00
Экономика

Скидки на билеты FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018 для клиентов ВТБ

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27 июля стартовала акция «Открой мир FORMULA 1», в рамках которой клиенты банка ВТБ получают возможность приобрести билеты на российский этап Формулы 1 со скидкой 10%. Предложение доступно для держателей карт банка ВТБ, Почта Банка, экс-ВТБ 24 и экс-Банка Москвы. Акция продлится до 30 сентября 2018 года.

Для получения скидки при оформлении покупки необходимо ввести первые 6 цифр карт указанных банков с платежными системами VISA или Mastercard или 8 цифр карты «Мир» в специальном поле на сайте для покупки билетов — f1.sochiautodrom.ru. Каждый клиент сможет приобрести в рамках акции не более 10 билетов на одну карту.

СПРАВКА

Банк ВТБ является титульным спонсором этапа FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018, который будет проходить на Сочи Автодроме с 27 по 30 сентября.

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