В Чувашии во время съемки лунного затмения подросток получил смертельный удар током
27 июля вечером в 22.30 13-летний житель станции Вурнары Горьковской железной дороги решил сфотографировать лунное затмение. Вместе с 14-летним приятелем он залез на крышу вагона грузового поезда №2777. Над которым проходили электрические провода. Их подросток и задел. От разряда тока он получил обширные ожоги - более 90%, и был госпитализирован в больницу.
По информации из собственных источников "КП-Казань" в правоохранительных органах, мальчик скончался в больнице.
Приволжским следственным управлением на транспорте СКР проводится проверка по данному факту.
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