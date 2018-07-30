В Чувашии во время съемки лунного затмения подросток получил смертельный удар током

30 Июль 15:57 2018-07-30T15:57:44+03:00

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27 июля вечером в 22.30 13-летний житель станции Вурнары Горьковской железной дороги решил сфотографировать лунное затмение. Вместе с 14-летним приятелем он залез на крышу вагона грузового поезда №2777. Над которым проходили электрические провода. Их подросток и задел. От разряда тока он получил обширные ожоги - более 90%, и был госпитализирован в больницу.

По информации из собственных источников "КП-Казань" в правоохранительных органах, мальчик скончался в больнице.

Приволжским следственным управлением на транспорте СКР проводится проверка по данному факту.

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