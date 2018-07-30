В Казани ЕГЭ по русскому языку не сдали всего 2 выпускника

30 Июль 12:33 2018-07-30T13:25:40+03:00

В целом по обязательным предметам средние баллы в Казани оказались выше среднероссийских. Фото: Роман ЗЛОБИН

В целом результаты экзаменов оказались выше чем в прошлом году

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В Казани подвели итоги ЕГЭ. Так, результаты по 8 предметам из 14 оказались выше, чем в прошлый раз. В частности, увеличился средний балл по математике на 1,7 (57,5 балла) и русскому языку - на 2,5 балла (74,5 балла).

Причем последний предмет в Казани не сдали всего 2 выпускника.

Что касается необязательных предметов, то в этом году казанские школьники лучше всего сдавали ЕГЭ по физике, химии, биологии, обществознанию, английскому и немецкому языкам. Средний балл здесь повысился от 0,19 по биологии до 8,77 по немецкому языку.

При всем этом выпускники из Казани лучше, чем школьники из Москвы и Санкт-Петербурга, сдали экзамены по профильной математике.

В целом по обязательным предметам средние баллы в Казани оказались выше среднероссийских.

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