2018-07-30T11:59:18+03:00
Происшествия

В Казани гостиничного насильника приговорили к 14 годам колонии строго режима

Он ходил ночью по коридору и искал незапертые двери
Олег ЛУГОВОЙ
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Жертвами насильника стали две девочки и одна взрослая женщина.Жертвами насильника стали две девочки и одна взрослая женщина.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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37-летнего жителя Атнинского района Алмаза Нуриева суд признал виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строго режима.

Все произошло в ночь на 4 ноября прошлого года. Нуриев решил навестить свою знакомую, проживающую в казанской гостинице «Кварт». При этом явился он туда пьяным. Приятельницу он так и не нашел. Он стал бродить по этажам в поисках открытых дверей.

Так, в одном из номеров он надругался над 13-летней девочкой, в другом над 12-летней, а в третьем номере изнасиловал 37-летнюю женщину. При этом в последнем случае в одном номере с жертвой спал ее малолетний ребенок. Совершив перечисленное Нуриев ушел из гостиницы. Но вскоре его задержали и поместили под стражу.

Отметим, что в 2014 году мужчина уже был осужден за подобные преступления к 4 годам и 9 месяцам колонии.

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