В Казани гостиничного насильника приговорили к 14 годам колонии строго режима
37-летнего жителя Атнинского района Алмаза Нуриева суд признал виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строго режима.
Все произошло в ночь на 4 ноября прошлого года. Нуриев решил навестить свою знакомую, проживающую в казанской гостинице «Кварт». При этом явился он туда пьяным. Приятельницу он так и не нашел. Он стал бродить по этажам в поисках открытых дверей.
Так, в одном из номеров он надругался над 13-летней девочкой, в другом над 12-летней, а в третьем номере изнасиловал 37-летнюю женщину. При этом в последнем случае в одном номере с жертвой спал ее малолетний ребенок. Совершив перечисленное Нуриев ушел из гостиницы. Но вскоре его задержали и поместили под стражу.
Отметим, что в 2014 году мужчина уже был осужден за подобные преступления к 4 годам и 9 месяцам колонии.
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