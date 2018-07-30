В Чувашии спасатели эвакуировали 15 туристов с дрейфующего судна

30 Июль 12:04 2018-07-30T12:05:10+03:00

Всех спасали на катере МЧС Фото: Из материалов пресс-службы

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В субботу, 28 июля, в 20.43 спасателям позвонила девушка. Она рассказала, что друзья оставили ее одну на необитаемом острове напротив санатория «Солнечный берег» на Волге, а сами уплыли на катере.

Одинокую последовательницу Робинзона Крузо перевезли на правый берег Волги.

Чуть раньше - в 16.00, пришло сообщение, что у шлюзового подходного канала купается мужчина. Спасатели сразу выехали на место и нашли пловца. В лодку залезать он отказался, пришлось сопровождать его до берега. Там мужчине пояснили, что он рисковал жизнью возле шлюза.

Еще один тревожный звонок поступил от 15 пассажиров плавательного средства, которое дрейфовало на середине реки после того, как зашло солнце и было потеряно управление.

Все их спасатели эвакуировали их на катере.

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