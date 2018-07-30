Роспотребнадзор Чувашии не нашел загрязнений воздуха после аварии цистерны с соляной кислотой

30 Июль 13:02 2018-07-30T13:03:16+03:00

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Похоже, авария в Цивильске, когда из перевернувшегося большегруза на дорогу и землю вылилась соляная кислота, не стала причиной загрязнения воздуха едкими парами кислоты. Об этом утверждают сотрудники Роспотребнадзора Чувашии.

Напомним, авария произошла в пятницу 27 июля. Опрокинулся автомобиль, из которого вытекли 23 тонны опасной жидкости. Трасса М7 оказалась закрыта на время ликвидации последствий ДТП.

После аварии на место прибыли сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Чувашии. Они взяли пробы воздуха в Цивильске.

- По состоянию на 27 июля концентрация паров соляной кислоты в атмосферном воздухе у жилого дома № 8 по ул. Иванова составила 0,6 мг/куб. м при предельно-допустимой концентрации 0,2 мг/куб. м, в других точках отбора не установили превышения допустимых уровней соляной кислоты, - отметили в Роспотребнадзоре Чувашии.

Повторный забор анализов состоялся 28 июля в жилой зоне Цивильска, и в атмосферном воздухе паров соляной кислоты нет.

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