2018-07-30T10:49:19+03:00
Общество

Четыре района Казани в последний день июля останутся без света

Причина - ремонт линий электропередач
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет с утра и до вечера.Света не будет с утра и до вечера.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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31 июля в Казани вновь запланировано отключения электроэнергии. Так, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 света не будет в Вахитовском районе в жилых домах № 46 по улице Лево-Булачная и №53 по улице Московская.

С 9.00 до 17.00 света не будет в доме №3/7 по улице Чехова. С 10.00 до 18.00 – в жилых домах по улицам Вишневского, 12, Лесгафта, 28а, Хади-Алтаси, 9, 15.

С 8.00 до 17.00 не будет электричества в Московском районе по улицам Восстания, 42, 46, и Декабристов, 187.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе в частном секторе поселка Восточный по улицам Газовая, Механиков, Милосердия, Таулы.

С 9.00 до 18.00 в Советском районе без свет останутся жители частного сектора поселка Новая Сосновка, проживающие по улицам 1-я Таежная, 27, 29, 31, 33, 35, Юсуфа Акчурина, Вишневая, Дорожная, Еловая, Лесная, Машиностроителей, Нагорная, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Дмитрия Строганова, Шакирджана Тагирова, Яблоневая, а также в дачном товариществе «Изумрудная долина».

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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