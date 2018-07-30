В Татарстане в аварии двух грузовиков и легковушки погиб мужчина

30 Июль 10:31 2018-07-30T10:32:01+03:00

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Авария с участием двух грузовиков и легковушки произошла в воскресенье, 29 июля, на 1260 километре автодороги "Москва-Челябинск" в Бавлинском районе республики. По предварительным данным, водитель иномарки "Шкода" с номерами, зарегистрированными в Самаре, попытался обогнать впериди идущий МАЗ, но не расчитал дистанцию. Его автомобиль по касательной задел большегруз, после чего его откинуло на фуру "Вольво" с прицепом с госномерами Казахстана.

Фото: МЧС РТ.

После столкновения "Вольво" опрокинулся на бок в кювете вместе с прицепом. "Шкода" отлетела в кювет и перевернулась. Шансов выжить у ее водителя не было.

Другие водители в аварии не пострадали.

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