В Татарстане нашли мужчину, заблудившегося в лесу

30 Июль 10:10 2018-07-30T10:10:58+03:00

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ЧП произошло в воскресенье, 29 июля, в Елабужском районе республики. В службу "112" позвонил 26-летний мужчина и рассказал, что заблудился в лесу. При этом не смог объяснить, ни где он зашел в лес, ни куда отправился. Знает только, что прогуливался по Танайкому лесному массиву.

На поиски отправились 15 человек - спасатели МЧС Татарстана и полицейские республики на двух машинах.

Нашли путешественника в 3.00 в 300 метрах до поворота на детский лагерь "Юный строитель" в Елабужском районе республики. 26-летний житель Елабуги от медицинской помощи отказался.

Причина происшествия – потеря ориентации на местности, сообщили в МЧС Татарстана.

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