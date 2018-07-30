В Казани ограничат движение транспорта по улице Дубравная
На участке будут укладывать верхний слой асфальта
Движение будет закрыто с 19.00 30 июля до 7.00 31 июля.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани очередное перекрытие дорог. Так, в столице Татарстана временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Дубравная. Ограничение связано с укладкой верхнего слоя асфальтобетона, сообщает Комитет внешнего благоустройства.
Ограничение движения будет недолгим. Так, с 19.00 30 июля до 7.00 31 июля движение будет полностью закрыто на участке от проспекта Победы до кольца на улице Дубравная в районе дома №49.
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