В Чебоксарах пьяный таксист устроил аварию и перевернулся
Утром в понедельник, 30 июля, на улице Цивильской в столице Чувашии перевернулось такси популярного бренда. По предварительным данным, водитель превысил безопасную скорость, наехал на бордюр, в результате чего его автомобиль перевернулся.
На момент аварии в салоне находилось два пассажира. По предварительным данным, они не пострадали.
Сразу после ДТП водитель попытался сбежать, но его задержали. В связи с неадекватным поведением - попытки снова сбежать, размахивал руками и ругался, сотрудники ЛПС были вынуждены надеть на него наручники и уложить на газон лицом вниз.
Самого таксиста уложили лицом внизФото: На связи
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