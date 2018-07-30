В Чебоксарах пьяный таксист устроил аварию и перевернулся

30 Июль 09:29 2018-07-30T09:30:16+03:00

В салоне его автомобиля было два пассажира

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Утром в понедельник, 30 июля, на улице Цивильской в столице Чувашии перевернулось такси популярного бренда. По предварительным данным, водитель превысил безопасную скорость, наехал на бордюр, в результате чего его автомобиль перевернулся.

На момент аварии в салоне находилось два пассажира. По предварительным данным, они не пострадали.

Сразу после ДТП водитель попытался сбежать, но его задержали. В связи с неадекватным поведением - попытки снова сбежать, размахивал руками и ругался, сотрудники ЛПС были вынуждены надеть на него наручники и уложить на газон лицом вниз.

Самого таксиста уложили лицом внизФото: На связи

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