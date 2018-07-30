В Татарстане в аварии с большегрузом погиб пассажир легковушки

30 Июль 09:05 2018-07-30T09:06:00+03:00

В больницу с травмами отправили еще троих

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ДТП с участием многотонной фуры и легковушки ВАЗ-2114 произошла в воскресенье, 29 июля, на 1155-ом километре федеральной автодороги "Москва-Уфа" в Актанышском районе республики. По предварительным данным, автоледи, управлявшая отечетвенной автомашиной, решила превысила безопасную скорость, не справилась с управлением и врезалась в гузовой "Мерседес". Все произошло между селами Старое Байсарово и Верхнее Яхшеево.

После удара "четырнадцатая" пролетела несколько метров и приземлилась на крышу. Автомобиль получил серьезные повреждения, в нем зажало всех, кто находился в салоне.

Приехавшие спасатели смогли деблокировать пострадавших. К сожалению, один из них скончался на месте аварии. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

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