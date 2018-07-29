Парень с девушкой разбились на мотоцикле в Татарстане

29 Июль 20:40 2018-07-29T20:40:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Альметьевске на перекрестке улиц Шевченко и Радищева произошло ДТП. Ночью 29 июля ВАЗ-2114 столкнулся с мотоциклом, движущимся на огромной скорости.

соцсети

По словам очевидцев «четырнадцатая» не уступила дорогу летящему мотоциклу. Удар был мощный, хоть и пришелся по касательной. В результате аварии водитель мотоцикла и его пассажир скончались до приезда врачей скорой помощи. И мотоцикл и легковушка сильно пострадали. На пассажирском сиденье мотоцикла ехала 19-летняя девушка - уроженка Набережных Челнов. Степень вины водителя легкового автомобиля определит суд.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»