По Казани проехали невесты и феи на велосипедах
Костюмированный велопарад проходит в Казани уже в четвертый раз. В этом году официальным цветом велопробега стал желтый. Многие участницы нарядились в желтые костюмы и оформили свои велосипеды в соответствующей цветовой гамме.
В этом году от парка Горького через центр семьи «Казан» до театра Галиаскара Камала проехали пятьдесят участниц. Они были в костюмах невест, фей и сказочных персонажей. Участницы так же украшают свои велосипеды. Многие участвуют в забеге в четвертый раз.
На финишной прямой девушек ждала развлекательная программа, воздушные шары и торт. Так же прошли конкурсы на самый высокий каблук участницы, самый украшенный велосипед, лучший образ Велоледи- 2018 и другие.
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