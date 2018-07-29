Пассажир погиб во время столкновения Лады с фурой в Татарстане

29 Июль 17:05 2018-07-30T09:18:18+03:00

От удара легковой автомобиль перевернулся на крышу

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Авария произошла 29 июля около 12 часов дня на 1155-м километре трассы М7. Автомобиль «Лада» четырнадцатой модели двигался между селами Старое Байсарово и Верхнее Яхшеево. Неожиданно водитель легковушки потерял управление, машину стало заносить. В это время на встречу двигался грузовой «Мерседес».

Столкновение произошло на большой скорости. От удара Лада перевернулась на крышу. К приезду спасателей и медиков один из участников аварии был мертв.

На месте ДТП работали пожарные из Старово Байсарово, полицейские и врачи.

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