В Чувашии отловят и утилизируют 400 бездомных животных

29 Июль 19:01 2018-07-29T19:01:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти 700 тысяч рублей мэрия Новочебоксарска заплатит желающим выловить у утилизировать бездомных животных в городе. До второго августа должен определиться победитель аукциона, который займется очисткой города от больных, агрессивных, сбежавших и брошенных четвероногих. Средняя цена за 1 единицу отловленного животного составляет 1625 рублей. Всего планируется поймать 419 животных. Следуя контракту, отловить их нужно до конца декабря текущего года. Под отлов и утилизацию попадают все животные на территории детских садов, школ, учреждений здравоохранения и в местах массового пребывания людей.

Исполнитель должен применять только гуманные методы преследования и отлова животных. Запрещается это делать в присутствии малолетних детей, изымать собак и кошек из квартир и не умерщвлять при помощи удушья, перегрева и переохлаждения в присутствии несовершеннолетних.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»