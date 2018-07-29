Иномарка загорелась во время движения под Казанью

29 Июль 16:08 2018-07-29T16:08:49+03:00

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Днем 29 июля недалеко от Высокой горы во время движения вспыхнул автомобиль Citroen. Водитель двигался на разрешённой скорости. В какой-то момент в салоне появился запах гари, а из под капота начал валить густой дым. Двигатель иномарки вспыхнул мгновенно. Водитель успел припарковать свой автомобиль на обочине, взять необходимые вещи и отойти на безопасное расстояние.

За считанные минуты пламя сильно разгорелось, а иномарка успела получить значительные технические повреждения.

По одной из версии, задымление с последующим возгоранием под капотом случилось из-за замыкания в проводке автомобиля.

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