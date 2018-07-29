2018-07-29T17:54:58+03:00
Общество

В Татарстане не хватает регистраторов брака

Главное условие - знание двух языков и четкая дикция
Искандер ЯРУЛЛИН
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В ЗАГСе Набережных Челнов дефицит кадров. Срочно требуется регистратор браков. Не смотря на высокий поток молодоженов, желающих связать себя узами брака, в городе проблема с кадрами для ЗАГСа. Кандидат должен в совершенстве знать русский и татарский язык. Знание английского языка приветствуется. Так же он должен иметь четкую и громкую речь. По словам начальника городского Управления ЗАГС Равили Зариповой, свои силы на новом поприще могут попробовать даже студенты.

На необычную должность рассматривают кандидатуры мужчин и женщин. В Набережночелнинском дворце торжеств в 2013 году регистратором браков уже работал мужчина - педагог-концертмейстер из детской школы искусств. Молодожены сначала с удивлением отнеслись к нему, но потом просили чтобы именно он проводил их церемонию.

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