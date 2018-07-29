В Татарстане отец выбросил дочь-инвалида из окна

29 Июль 14:57 2018-07-29T14:57:19+03:00

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28 июля в 14:30 в 56-комплексе Набережных Челнов 68-летний отец выбросил из окна парализованную дочь. После смерти матери девушка с ДЦП осталась под присмотром отца. Мужчина после потери жены начал выпивать. Соседи утверждают, что часто слышали, как отец кричит на свою дочь. На этот раз мужчина не выдержал и выбросил ее из окна первого этажа. Очевидцы сразу вызвали медиков. Лежавшая на земле девушка нуждалась в помощи.

Медики доставили потерпевшую в БСМП, где диагностировали травмы бедра и позвоночника. После оказанной медицинской помощи пациентку выписали домой. Кроме отца у девушки есть два брата, которые помогают ухаживать за больной, но живут отдельно.

В отношении отца-пенсионера возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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