В Татарстане отец выбросил дочь-инвалида из окна
28 июля в 14:30 в 56-комплексе Набережных Челнов 68-летний отец выбросил из окна парализованную дочь. После смерти матери девушка с ДЦП осталась под присмотром отца. Мужчина после потери жены начал выпивать. Соседи утверждают, что часто слышали, как отец кричит на свою дочь. На этот раз мужчина не выдержал и выбросил ее из окна первого этажа. Очевидцы сразу вызвали медиков. Лежавшая на земле девушка нуждалась в помощи.
Медики доставили потерпевшую в БСМП, где диагностировали травмы бедра и позвоночника. После оказанной медицинской помощи пациентку выписали домой. Кроме отца у девушки есть два брата, которые помогают ухаживать за больной, но живут отдельно.
В отношении отца-пенсионера возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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