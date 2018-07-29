Скрывшаяся иномарка сломала ноги пешеходу в Татарстане

29 Июль 13:56 2018-07-29T13:56:33+03:00

24-летний пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми травмами

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Утром 29 июля на дороге около деревни Новое Сумароково неизвестный автомобиль сбил молодого человека. С места происшествия автомобиль скрылся, оставив 24-летнего парня на дороге без оказания первой помощи.

На номер вызова экстренных служб 112 позвонил очевидец. На место происшествия немедленно выехали сотрудники пожарно-спасательной части №64, Бугульминского ПСГ, так же медики и полицейские. На месте ДТП остались отколотые части от иномарки. По предварительным данным водитель управлял китайской иномаркой FAW.

Пострадавший доставлен в Бугульминскую ЦРБ с сотрясением головного мозга, переломами ног и тазобедренного сустава. Здоровью молодого человека ничего не угрожает. Полицейские устанавливают номер автомобиля и имя водителя.

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