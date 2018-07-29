В центре Казани утонул ребёнок

29 Июль 12:32 2018-07-29T12:41:18+03:00

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Компания из четверых человек 28 июля пришла на пляж около центра семьи «Казан». Несовершеннолетние ребята начали раздеваться и заходить в воду. Восьмилетний мальчик далеко отплыл от берега и начал тонуть. Отдыхающие на берегу взрослые никак не отреагировали на крики ребенка. Остальные мальчишки не смогли самостоятельно помочь другу выбраться.

В 16:18 к месту прибыла дежурная смена спасателей. Водолазы больше получаса искали тело ребенка. В десяти метрах от берега с глубины 2 метра было поднято тело погибшего 2009 года рождения. Находившиеся на пляже взрослые утверждают, что не слышали крики о помощи, а шум больше напоминали детскую игру. Никого из отдыхающих не смутило, что дети находятся на пляже без сопровождения взрослых.

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