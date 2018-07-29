В Чувашии 800 сотрудников Чувашавтотранса станут безработными

29 Июль 10:27 2018-07-29T10:28:02+03:00

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30 июля в Арбитражном суде Чувашии пройдет судебное заседание о признании банкротом ГУП ЧР «Чувашавтотранс». После этого 805 человек останутся без работы.

Уже сейчас временно отстранены от работы 650 сотрудников, - сообщает Минтруд Чувашии. Каждому работнику ГУПа обещают предоставить не менее трех вакансий на выбор. В минтруде уже готов план мероприятий по трудоустройству безработных. Им предлагают посещать консультации, ярмарки вакансий, трудоустраиваться на временные и общественные работы. Так же предлагают пройти профессиональное обучение востребованным профессиям.

С начала года, когда появилась информация о разорении «Чувашавтотранса», в службы занятости обратились 43 человека с этого предприятия. 18 человек уже трудоустроены, 7 проходят профобучение, а 11 человек стоят на учете в качестве безработных.

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