2018-07-29T10:28:02+03:00
Общество

В Чувашии 800 сотрудников Чувашавтотранса станут безработными

После банкротства предприятия всем обещаю найти работу
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Cheb.ruCheb.ru
Изменить размер текста:

30 июля в Арбитражном суде Чувашии пройдет судебное заседание о признании банкротом ГУП ЧР «Чувашавтотранс». После этого 805 человек останутся без работы.

Уже сейчас временно отстранены от работы 650 сотрудников, - сообщает Минтруд Чувашии. Каждому работнику ГУПа обещают предоставить не менее трех вакансий на выбор. В минтруде уже готов план мероприятий по трудоустройству безработных. Им предлагают посещать консультации, ярмарки вакансий, трудоустраиваться на временные и общественные работы. Так же предлагают пройти профессиональное обучение востребованным профессиям.

С начала года, когда появилась информация о разорении «Чувашавтотранса», в службы занятости обратились 43 человека с этого предприятия. 18 человек уже трудоустроены, 7 проходят профобучение, а 11 человек стоят на учете в качестве безработных.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Чувашии погиб из-за непотушенной сигареты
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина