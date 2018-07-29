Сорок сотрудников предприятия в Казани полгода не могут получить зарплату

29 Июль 09:37 2018-07-29T09:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Предприятие больше пяти месяцев не выплачивает заработную плату работникам. Сумма долга перед каждым сотрудником составляет около ста тысяч рублей. Заработную плату последний раз частично выплачивали только в марте. С июня начались массовые увольнения. Многим не только не выплатили заработанные деньги, но и не вернули полный пакет документов. В администрации предприятия свои действия объясняют отсутствием исполняющего обязанности директора на рабочем месте. А без него бухгалтерия не может назвать конкретные даты выплат.

Люди дежурят на улице перед главным офисом кампании в надежде пообщаться с руководством. Внутрь никого не пускают. Бывшие работники стоят с плакатами, многие настроены негативно.

По словам бастующих, они уже обратились в трудовую инспекцию и в прокуратуру. Некоторые работники уже написали заявления в суд.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»