Сорок сотрудников предприятия в Казани полгода не могут получить зарплату
Предприятие больше пяти месяцев не выплачивает заработную плату работникам. Сумма долга перед каждым сотрудником составляет около ста тысяч рублей. Заработную плату последний раз частично выплачивали только в марте. С июня начались массовые увольнения. Многим не только не выплатили заработанные деньги, но и не вернули полный пакет документов. В администрации предприятия свои действия объясняют отсутствием исполняющего обязанности директора на рабочем месте. А без него бухгалтерия не может назвать конкретные даты выплат.
Люди дежурят на улице перед главным офисом кампании в надежде пообщаться с руководством. Внутрь никого не пускают. Бывшие работники стоят с плакатами, многие настроены негативно.
По словам бастующих, они уже обратились в трудовую инспекцию и в прокуратуру. Некоторые работники уже написали заявления в суд.
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