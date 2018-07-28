2018-07-28T13:06:16+03:00
Общество

У "Казань Арены" появится бесплатная парковка на 1500 машиномест

Она будет работать в дни проведения матчей
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Хорошая новость для казанских любителей футбола. Теперь, чтобы отправиться на "Казань Арену" не придется искать место для парковки автомобиля. С нового сезона на территории стадиона в дни матчей организуют бесплатную стоянку машин. Всего на ней смогут уместиться 1500 автомобилей.

- Вы сможете оставить свой автомобиль на парковках P8 и P9 (заезд с проспекта Ямашева), а также на парковке у Дворца Водных Видов Спорта (заезд с улицы Сибгата Хакима), - сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что первый матч в новом сезоне "Рубин" проведет уже завтра, 29 июля. Подопечные Курбана Бердыева примут "Краснодар". Начало матча в 19:00.

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