В Татарстане собрали 3% от запланированного урожая

28 Июль 12:46 2018-07-28T12:46:20+03:00

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В Татарстане начались уборочные работы. Так, по словам министра сельского хозяйства РТ Марата Ахметова, на сегодняшний день обмолочено 44 тысяч гектаров, или 3% площадей, намолочено 142 тысяч тонн зерна.

При этом, есть районы с наибольшими объемами убранных площадей – это Заинский (5,6 тысяч гектаров или 15%), Нурлатский (3,5 тысяч гектаров, или 10%), Сармановский (4,2тысяч гектаров, или 9,5%), Апастовский (3,2 тысяч гектаров, или 9,5%), Буинский (3,8 тысяч гектаров, или 7,1%).

Всего по республике предстоит убрать зерновых и зернобобовых культур 1,5 миллиона нектаров Две трети из них - яровые, остальные - озимые.

- Какой бы урожай ни сформировался, конечный результат всегда зависит от правильно выбранной тактики уборочных работ, - заявил министр сельского хозяйства РТ.

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