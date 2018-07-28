2018-07-28T14:30:53+03:00
Происшествия

В Чувашии перевернулась "Ока", пострадали пять человек, в том числе три ребенка

Дети не находились в удерживающих устройствах
Владимир КРУПСКИЙ
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Пострадавших госпитализировали.Пострадавших госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Серьезная авария произошла минувшим днем в Чувашии, на 134 километре автодороги республиканского значения «Аниш» в Алатырском районе республики. 28-летняя женщина ехала за рулем "Оки". По одной из версий, она отвлеклась на двухлетнюю дочь, которая находилась на переднем пассажирском сидении без спецкресла. В результате автоледи не справилась с управлением. Малолитражка вылетела в кювет и перевернулась.

В результате происшествия пострадало 5 человек - двое взрослых и трое детей в возрасте от двух до шести лет. Все они находились в салоне легковушки без удерживающих устройств.

- Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили в пресс-службе чувашской полиции.

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