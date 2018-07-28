Татарстанцу грозит четыре года лишения свободы за кражу женской сумочки

28 Июль 18:27 2018-07-28T18:27:49+03:00

В ней находились деньги и мобильник

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Инцидент произошел в Лениногорском районе Татарстана. В полицию обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что ее обокрали. По ее словам, ночью она шла по улице Тукая. В этот момент появился неизвестный, который выхватил у нее сумку, в которой находился мобильный телефон и 2 тысячи рублей.

Осмотрев место происшествия полицейские обнаружили похищенную сумку уже пустой, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения.

- Все это помогло установить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый житель Альметьевска. Мужчина признался, что решился на преступление, заметив, что его потенциальная жертва была в нетрезвом состоянии, а значит не могла оказать должного сопротивления, - отметили в пресс-службе республиканской полиции.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Если его вину докажут, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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