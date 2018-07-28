2018-07-28T11:41:35+03:00
Общество

Многодетным семьям из Набережных Челнов выделят 4 тысячи земельных участков

Общая площадь - 350 гектаров.
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Набережных Челнов.Фото: мэрия Набережных Челнов.
Изменить размер текста:

Начальник управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Ленар Гизатуллин встретился с активистами, представляющими интересы многодетных семей.

По его словам земельный участок в селе Ильбухтино размером 39,9 гектаров передан в муниципальную собственность. На нем планируется расположить 450 участков для многодетных семей. Там же получен участок на 31 гектар, а это еще 350 участков.

Еще одна площадка появится в Нижнесуыксинском сельском поселении. Общей размер территории - 168 гектаров. Это, по словам Гизатуллина, еще 1800 участков для многодетных семей. В селе Калмаш в общей сложности появятся 900 участков на 112 гектарах.

- В общей сложности у нас в работе 350 гектаров, которые перейдут в город. Это ориентировочно 4 000 земельных участков, отметил Ленар Гизатуллин.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Чувашии погиб из-за непотушенной сигареты
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина