Многодетным семьям из Набережных Челнов выделят 4 тысячи земельных участков

28 Июль 11:39 2018-07-28T11:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Начальник управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Ленар Гизатуллин встретился с активистами, представляющими интересы многодетных семей.

По его словам земельный участок в селе Ильбухтино размером 39,9 гектаров передан в муниципальную собственность. На нем планируется расположить 450 участков для многодетных семей. Там же получен участок на 31 гектар, а это еще 350 участков.

Еще одна площадка появится в Нижнесуыксинском сельском поселении. Общей размер территории - 168 гектаров. Это, по словам Гизатуллина, еще 1800 участков для многодетных семей. В селе Калмаш в общей сложности появятся 900 участков на 112 гектарах.

- В общей сложности у нас в работе 350 гектаров, которые перейдут в город. Это ориентировочно 4 000 земельных участков, отметил Ленар Гизатуллин.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»