В Чебоксарах приготовили самый длинный в России бутерброд

28 Июль 17:25 2018-07-28T17:25:33+03:00

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Накануне в Чувашском государственном театре оперы и балета юные кулинары из Чебоксар установили рекорд России. Воспитанники двух детских садов - №8 и №169 приготовили самый длинный бутерброд в истории страны.

- Дошколята разложили хлеб, смазали его джемом и украсили ягодами и листьями мяты. В процессе принимали участие 20 воспитанников детского сада совместно со студентами экономико-технологического колледжа, - отметили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

В итоге длина бутерброда составила 45 метров. После приготовления лакомства его раздали на пробу всем желающим.

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