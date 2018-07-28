2018-07-28T10:11:08+03:00
Происшествия

Пять человек утонули в Татарстане за минувшие сутки

Происшествия произошли в Бугульме, Набережных Челнах, Альметьевске и Пестречинском районе
Владимир КРУПСКИЙ
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Причины происшествий пока не установлены.Причины происшествий пока не установлены.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Сразу пять человек утонули в реках и прудах Татарстана за минувшие сутки. Так, первый тревожный сигнал поступил из Альметьевска в 8:25. Там, в городском озере обнаружили тело 33-летнего мужчины. Спасатели вытащили его на берег и передали полицейским.

В 14.20 из реки Мелекеска, что в поселке ЗЯБ Набережных Челнов, спасатели достали из воды тело 52-летнего мужчины. Его также передали сотрудникам правоохранительных органов.

Не прошло и часа, как стало известно еще об однм утонувшем. На сей раз сигнал поступил из населенного пункта Куюки Пестречинского района республики. Там, в пруду ГТС нашли тело 62-летнего мужчины.

Еще два инцидента произошли в Бугульме. На территории городского водоема обнаружили тело 33-летнего мужчины, а в пруду города нашли тело 54-летнего мужчины.

По данным пресс-службы республиканского МЧС, причины всех происшествий пока не установлены.

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