В Татарстане аферисты обманули доставщика пиццы

28 Июль 15:51 2018-07-28T15:51:37+03:00

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В полицию Альметьевска обратился 20-летний парень, который работает в службе доставки пиццы. Он рассказал, что попался на уловки мошенников. Так, по его словам, он получил заказ на доставку пиццы, но, приехав по адресу, не застал заказчика на месте.

Потерпевший позвонил ему. Заказчик извинился и сообщил, что забыл указать новый адрес. Доставщик отправился по второму адресу. В этот момент ему позвонили и попросили дорогой купить еще конфет с сигаретами, а также кинуть денег на мобильный счет.

- Под диктовку незнакомца доставщик пиццы перечислил на указанный счет 4600 рублей. Прибыв по указанному адресу и не дождавшись никого, молодой человек обратился в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе татарстанского МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

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