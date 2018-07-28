Прожиточный минимум в Татарстане - 8800 рублей

28 Июль 09:38 2018-07-28T09:38:43+03:00

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В Татарстане утвердили величину прожиточного минимума в республике за второй квартал 2018 года. Соответствующее постановление Кабинета министров РТ за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Так, прожиточный минимум на душу населения в республике составил 8800 рублей. Для трудоспособного населения – 9356 рублей, для пенсионеров – 7177 рублей, для детей – 8896 рублей.

Кроме того, утверждена величина минимального потребительского бюджета во втором квартале 2018 года. Она составила 14985 рублей.

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