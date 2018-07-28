2018-07-28T16:38:18+03:00
Общество

Жителей Казани призывают сдать ненужную одежду и старые велосипеды

Мобильный пункт сбора вторсырья проедет по всей Казани
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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5 августа в Казани запланирован очередной выезд мобильного пункта приема вторсырья и одежды. Начиная с 10:15 и до 18:00 мобильный пункт проедет по всем районам Казани.

10.15-11.00 - Кировский район (парк им.Петрова);

11.30-12.00 - Московский район (парк им.Урицкого);

12.15-13.00 - Авиастроительный район (парк «Крылья Советов», рядом с ДК Ленина);

13.30-14.00 - Ново-Савиновский район (парк Победы);

14.20-15.00 - Вахитовский район (Лядской садик);

16.20-17.00 - Советский район (Казанский ипподром, со стороны пр.Камалеева);

17.30-18.00 - Приволжский район (сквер Славы, рядом с выходом метро «Проспект Победы»).

Жители Казани могут сдать макулатуру, пластиковые бутылки, контейнеры и другие изделия из пластика, CD-диски и коробки от них, чистую хорошую одежду, чистую ветошь и пластиковые игрушкии.

Кроме того, можно будет отдать старые велосипеды, мелкую технику, аккумуляторы от ноутбуков, неработающие настенные часы и ряд других вещей для дальнейшей переработки.

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