Из-за празднования Дня физкультурника в Казани перекроют дороги

28 Июль 10:52 2018-07-28T10:52:02+03:00

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В Казани вновь запланировано перекрытие дорог. Правда, на сей раз причиной станет не ремонт дороги, а проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню физкультурника.

Так, 11 августа будет временно ограниченно движение транспорта на парковочной площади, прилегающей к Центральному стадиону. С 8.00 до 16.00 будет закрыт заезд с улиц Кремлевская набережная, Ташаяк, площади Тысячелетия.

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