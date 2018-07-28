Из-за празднования Дня физкультурника в Казани перекроют дороги
11 августа ограничат движение транспорта около Центрального стадиона
Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:
В Казани вновь запланировано перекрытие дорог. Правда, на сей раз причиной станет не ремонт дороги, а проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню физкультурника.
Так, 11 августа будет временно ограниченно движение транспорта на парковочной площади, прилегающей к Центральному стадиону. С 8.00 до 16.00 будет закрыт заезд с улиц Кремлевская набережная, Ташаяк, площади Тысячелетия.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»