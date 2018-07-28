Ибрагим Цаллагов перешел из "Зенита" в "Рубин"

28 Июль 08:40 2018-07-28T08:40:40+03:00

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Казанский "Рубин", как и предполагалось, усилился игроком питерского "Зенита" Ибрагимом Цаллаговым. 27-летний игрок проведет в Казани предстоящий сезон на правах аренды.

Цаллагов - воспитанник владикавказской "Алании", но первые шаги на профессиональном уровне делал в самарских "Крыльях Советов", где выступал с 2010 года. Зимой 2017-го перешел в питерский "Зенит", а минувшим летом на правах аренды перебрался в столичное "Динамо".

Последние несколько дней Цаллагов тренировался с "Рубином". Возможно, что он дебютирует за новую команду уже в матче 1 тура чемпионата России против "Краснодара", который состоится 29 июля в 19:00 на "Казань Арене".

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