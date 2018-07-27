В Чебоксарах в тройном ДТП с водителем без прав больше всех пострадал магазин автозапчастей

27 Июль 18:46 2018-07-27T18:46:15+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

По предварительным данным, среди людей пострадавших нет

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Авария произошла 27 июля в 3.30 на Базовом проезде в столице Чувашии. Столкнулись три иномарки – «Ниссан Тиана», «Хонда Аккорд» и «Киа».

По предварительным данным, 18-летний молодой человек, управлявший «Ниссаном» и не имеющий водительского удостоверения, превысил безопасную скорость, столкнулся с «Хондой». После удара «Хонда» врезалась и припаркованную «Киа» и влетела в фасад магазина автозапчастей.

В результате ночных «покатушек» водителя «Ниссана» привлекли к административной ответственности по трем статьям: за езду без водительского удостоверения, отсутствие полиса ОСАГО и нарушение правил маневрирования.

Получит штраф и владелец иномарки, который передал автомобиль водителю без прав.

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