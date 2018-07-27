В Чувашии в ДТП погиб водитель-бесправник

27 Июль 19:04 2018-07-27T19:04:23+03:00

С места аварии Фото: МВД по Чувашской Республике

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Авария произошла 26 июля, в четверг, примерно в 20.50 на 10-м километре автодороги Чебоксары-Сурское-Чадукасы в Красноармейском районе республики.

По предварительным данным, 34-летний водитель "четырнадцатой", не имея водительских прав, грубо нарушил правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте аварии еще до приезда врачей.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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