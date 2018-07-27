В Чувашии в ДТП погиб водитель-бесправник
Авария произошла 26 июля, в четверг, примерно в 20.50 на 10-м километре автодороги Чебоксары-Сурское-Чадукасы в Красноармейском районе республики.
По предварительным данным, 34-летний водитель "четырнадцатой", не имея водительских прав, грубо нарушил правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.
Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте аварии еще до приезда врачей.
По данному факту проводится доследственная проверка.
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